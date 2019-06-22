البحرين تدين الهجوم الإرهابي في محافظة سيناء بمصر

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى حكوميًا بالقرب من مطار العريش في محافظة سيناء بجمهورية مصر العربية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

‎وأكدت وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين التام بجانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعمها الثابت في مساعيها المتواصلة لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما جددت موقف مملكة البحرين المناهض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب ومهما كانت أسبابه ودوافعه، والداعي لضرورة تعزيز التنسيق وثوثيق التعاون الدولي من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها.