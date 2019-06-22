عاجل.. إيران تعدم موظفا في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح أمريكا

أعدمت إيران، اليوم السبت، حزيران 22، 2019، موظفا في وزارة الدفاع.

وقالت مصادر إعلامية إن الموظف أعدم بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية من دون طيار فوق بحر عمان الخميس الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن سلطات إيران حكمت على زوجة المتهم بالسجن لمدة 15 سنة بنفس التهمة.

وأكدت أن المحاكمة كانت سرية واستغرقت ثلاثين يوما حتى تاريخ الإعدام.