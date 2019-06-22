شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تُدين حادث تفجير بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (القاهرة)

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الذي وقع بمنطقة البلديات شرق بغداد، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا ما بين قتلى ومصابين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي في بيان له اليوم التضامن الكامل للجامعة مع العراق في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء التي تفتك بأرواح الأبرياء.

وشدد على أهمية الوقوف بقوة أمام مثل هذه الأعمال من خلال اتخاذ إجراءات تنسيقية فعّالة على المستويين الإقليمي والدولي تؤدي إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب والتطرف من جذورها.