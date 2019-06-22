شكرا لقرائتكم الحرية والتغيير: خياراتنا مفتوحة إذا رفض الانتقالي السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في السودان عن قوى الحرية والتغيير قولها: "خياراتنا مفتوحة إذا رفض المجلس العسكري مطالبنا عبر الوساطة الإفريقية".

وأضافت: ننتظر رد المجلس العسكري عبر الوسيط الإفريقي لاتخاذ قرار نهائي بشأن المبادرة الإفريقية، مؤكدًا: "لم نتخذ لحد الساعة موقفًا نهائيًا بشأن المبادرة الإفريقية".

وأوضح أن مواقفهم متطابقة مع تجمّع المهنيين بشأن المبادرة الإفريقية.

وأكد كذلك أن "تجمع المهنيين لم يرفض المبادرة الإفريقية للحل"، وأن "الوسيط الإثيوبي لم يرد لحد الساعة عن مطالبنا".