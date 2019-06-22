السفير اليوناني في لبنان زار مطرانية السريان الأرثوذكس في زحلة

استقبل مطران زحلة للسريان الأرثوذكس، مار يوستينوس ​بولس سفر​، ​السفير اليوناني​ السيد فرنسيسكوس فرّوس يرافقه السيد جورج ستاماديادس نائب رئيس رابطة خريجي ​الجامعات​ اليونانية اللبنانية. دار الحديث حول العلاقات السريانية عبر التاريخ.

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