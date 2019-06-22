طرابلسي: لوقف الاضراب في اللبنانية لصالح الطلاب ولاستمرار الجامعة

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أدغار طرابلسي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن التعليم رسالة قبل أن يكون مهنة، معتبراً أن المطلوب وقف الاضراب في ​الجامعة اللبنانية​ لصالح الطلاب ولاستمرار الجامعة، مشدداً على أن "النضال للمطالب يتابع بطرق اخرى".

وفي تعليق آخر على الإضراب في الجامعة اللبنانية، قال: "اضراب يضرب العام الدراسي وثقة الناس بالجامعة الوطنية"، مشيراً إلى أن "السؤال: كيف ننقذ الاثنين معا؟"