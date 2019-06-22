باسيل اطلع من خضر على أوضاع محافظة بعلبك الهرمل

اطلع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من ​محافظ​ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ على أوضاع المحافظة وشؤونها وشجونها. واشار خضر في كلمة له إلى ان "زيارة باسيل هي أول زيارة لوزير خارجية إلى مبنى المحافظة، وقد أطلعنا معاليه على جميع ما قمنا به منذ 5 سنوات حتى اليوم، وشرحنا له كل التحديات التي واجهناها والتي نواجهها، وكل التصور الذي نقوم به لحل عدد كبير من المشاكل، وحكما بصفته وزيرا للخارجية نحن نطلعه بشكل دائم على تواصلنا مع السفارات التي تغير التصنيف الأمني لمحافظة بعلبك الهرمل من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء"، شاكرا "​الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​ الذين ضحوا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

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