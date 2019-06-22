انور الخليل: لبنان ليس دولة هامشية ودراسة التراث بحاصبيا ضرورة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​انور الخليل​ في كلمة له خلال مؤتمر الهوية التراثية لقضاء ​حاصبيا​ وسبل المحافظة عليها الى إن "دراسة التراث في حاصبيا ضرورة مهمة تحتاج إلى تضافر الجهود بين اطياف المجتمع ومؤسساته"، مشددا على أننا "بحاجة الى ايقاظ فكرة التراث والهوية، ف​لبنان​ ليس دولة هامشية لا في الجغرافيا ولا في التاريخ ووحدها يقظة الروح اللبنانية بعيدا عن مشاعر الشطب والإستئثار والتعصب تحمي لبنان وتمنع نسيان التاريخ وضياع الجغرافيا".

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