ودّعت بلدة عبدّللي في ​البترون​ إبنها عضو مكتب مجلس الأمناء في المؤسّسة المارونيّة للإنتشار الراحل ميشال ابي نادر في مأتم رسمي وشعبي. وقلد رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ ممثلًا بالنائب ألان عون الراحل وسام الإستحقاق اللبناني الفضي ذو السعف، تقديرًا على عطاءاته في خدمة لبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون منح المهندس أبي نادر وسام الإستحقاق الفضي في يوم وداعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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