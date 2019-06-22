وزير الثقافة: الحفاظ على الهوية التراثية هي مسؤولية وطنية

رعى ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود داوود​ وبدعوة من مؤسسة ​الخليل​ الاجتماعية مؤتمر الهوية التراثية لقضاء ​حاصبيا​ وسبل المحافظة عليها.

وأكد في كلمة له "دور حاصبيا القوافي والتراثي"، معتبرا أن" الحفاظ على الهوية التراثية هي مسؤولية وطنية وقد أطلقت استراتيجية النهوض الثقافي".

وشدد على أن "​وزارة الثقافة​ وبالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعطي مسيرتها بكل ما اوتيت من وسائل الى حماية التراث المادي وغير المادي وفي هذا السياق ومواكبة للطفرة العمرانية التي تغزو بلدنا وتستهدف تراثنا المعماري الى اعداد مشروع قانون حماية المواقع والابنية التاريخية والتراثية".