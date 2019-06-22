توتيو: لاعلاء الصوت والصرخة في مواجهة التطبيع وصفقة القرن

دعا عضو قيادة ​جبهة العمل الإسلامي​ في لبنان عضو مجلس أمناء حركة التوحيد الاسلامي ​الشيخ شريف توتيو​ المرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية وكافة القوى والهيئات والتيارات السياسية والحركات والجمعيات الإسلامية والعلماء والدعاة والمفكّرين والمثقفين والأدباء والكُتّاب في العالمين العربي والإسلامي إلى "إعلاء الصوت والصرخة وإصدار الفتاوى الشرعية والمواقف الوطنية المشرّفة في مواجهة ​سياسة​ التطبيع المذلة و​صفقة القرن​ الخائبة ".

وأشار الشيخ توتيو إلى أنّ "التحركات الحزبية والعلمائية والشعبية إذا ما انطلقت بشكل مدروس وممنهج، إضافة إلى وحدة ​الشعب الفلسطيني​ والفصائل داخل فلسطين المحتلة وخارجها والمواقف الموحدة لمحور ​المقاومة​ في المنطقة، كل ذلك مجتمعاً مع الإرادة الصلبة والعزيمة القوية والإيمان الراسخ بالقضية المحقة هو كفيل بإسقاط وإفشال وإحباط كافة المؤامرات الخيانية الشيطانية وكفيل بجعل مؤتمر ​البحرين​ ورشة المنامة بعد أيام قليلة مدفوناً في التراب قبل ولادته، بمعنى أنّه سيولد ميتاً حال ولادته"، لافتاً إلى أنّ "المشاركين في هذا المؤتمر الصهيوني هم صهاينة وستُدمغ وتُطبع على صدروهم وجبينهم وصمة الخزي والعار والخسران وستلعنهم الأجيال إلى يوم القيامة".