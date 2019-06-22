سلامة يلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في ليبيا

التقى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر المبعوث الدولي غسان سلامة.
وكان حفتر قد اتهم سلامة في وقت سابق بأنه تحوَّل إلى "وسيط منحاز" في النزاع الليبي، وأنه "يريد تقسيم البلاد".
وأشار سلامة إلى أن "سلامة يُواصل الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، ولم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر وتحوَّل من وسيط نزيه وغير متحيز إلى وسيط منحاز".
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