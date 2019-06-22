غرينبلات​: القيادة الفلسطينية تفضل أن يعاني شعبها بدلا من استكشاف مستقبل أفضل

اشار الممثل الخاص للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لعملية السلام في ​الشرق الأوسط​ ​جيسون غرينبلات​، إلى أن "​السلطة الفلسطينية​ تدعو إلى المظاهرات ضد ورشة ​البحرين​ وهذا الامر يدل على أولوياتهم ونواياهم"، معتبرا ان "​القيادة​ الفلسطينية سعيدة مع الوضع الراهن وتفضل أن يعاني الفلسطينيين بدلا من استكشاف مسار مختلف لمستقبل أفضل".

وفي وقت سابق اتهم غرينبلات​، حركة "فتح" بـ"إفساد فرصة للتعايش وهي "​صفقة القرن​" وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها "فتح" ومن أجل تحقيق السلام تجب تسوية القضايا العديدة ويجب تشجيع التعايش".