ظريف نشر خريطة بإحداثيات مفصلة تظهر الطائرة الأميركية المسيرة فوق مياه ايران

نشر وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ عبر صفحته على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ خريطة بإحداثيات مفصلة، مؤكدا انها "تظهر الطائرة الأميركية المسيرة تحلق فوق ​المياه​ الإقليمية الإيرانية".

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