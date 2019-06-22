نقلت وكالة رويترز عن مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​، جاريد كوشنير قوله إن "أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار ​دولار​ بالأراضي الفلسطينية ومصر و​الأردن​ و​لبنان​".

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كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: كوشنر يقول ان خطة ترامب تشمل استثمارات بـ50 مليار دولار بفلسطين ومصر والأردن ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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