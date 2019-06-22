القضاء الإيراني يعدم متعاقدا سابقا مع وزارة الدفاع بتهمة التجسس لاميركا

أفادت وكالة رويترز بأن "القضاء العسكري الإيراني أعدم متعاقدا سابقا مع وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الأميركية".
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