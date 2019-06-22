الجيش الأميركي ينفي المعلومات عن إجلاء متعاقديه من قاعدة "بلد" العراقية

نفت القيادة المركزية للقوات الجوية الأميركية الأنباء التي تحدثت عن عزم ​الولايات المتحدة​ سحب متعاقدين أميركيين من قاعدة بلد الجوية شمال بغداد.

وأكد مدير الحماية في القيادة الكولونيل كيفين ووكر ان "الادعاءات بشأن سحب المتعاقدين أو أي مواطن أميركي من قاعدة بلد الجوية غير صحيحة"، موضحاً أن "العمليات في قاعدة بلد الجوية تسير بشكل طبيعي، ولا توجد خطط في هذا الوقت لإجلاء أي فرد من القاعدة".

وأكد المسؤول الأميركي أنه "يتم دائما تقييم سلامة وأمن جميع موظفي القوة الجوية الأميركية وأولئك الذين يقدمون الخدمات لها، وفي حالة وجود تهديدات متزايدة، ستتخذ القوات الجوية الأميركية تدابير إضافية لتوفير الحماية اللازمة".