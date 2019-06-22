مجلس خبراء القيادة بإيران: طهران لن تكون البادئة بأي حرب لكنها ستواجه اي عدوان

أشاد مجلس خبراء القيادة في ​ايران​ بتصدي ​الحرس الثوري​ للطائرة الاميركية المسيرة وإسقاطها.

وفي بيان أصدره مجلس خبراء القيادة بهذا الشأن، أدان بشدة الاعتداء الاميركي على الاجواء الايرانية، واشاد بالايادي القوية للحرس الثوري في إسقاط الطائرة الاميركية المسيرة، والذي دلّل على تقدم الصناعات الدفاعية والمضادات المتطورة التي تمتلكها القوات المسلحة الايرانية، فضلا عن الخزي والفضيحة وتلقين ​اميركا​ درسا لاينسى كما حطم معادلاتها على الصعيدين التقني والعسكري.

ونوه الى أن طهران استخدمت حقاً شرعياً وقانونياً ومبدأياً في الدفاع عن حدودها الجغرافية، لذلك فان المتابعة القانونية لهذا الموضوع في الاوساط والمنظمات الدولية ومطالبة اميركا بتقديم الرد على هذا الاعتداء يعد حقاً قانونياً لها.

وحذّر مجلس خبراء القيادة من مغبة الممارسات اللاشرعية للنظام الاميركي وحلفائه في المنطقة، مؤكداً أن "إيران لن تكون البادئة بأي حرب في المنطقة، لكنها ستواجه اي عدوان واطماع بصلابة وقوة وتدافع باقتدار عن كيانها وأمنها بفضل رعاية الامام صاحب العصر والزمان وقائد الثورة آية الله العظمى الخامنئي".