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تسعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة في هاواي

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واشنطن: لقي تسعة اشخاص مصرعهم الجمعة جراء تحطم طائرة صغيرة في شمال ارخبيل هاواي الأميركي، كما ذكرت السلطات المحلية.

فقد تحطمت الطائرة الثنائية المحرك من نوع كينغ إير لدى إقلاعها بالقرب من مطار ديلينغهام إيرفيلد، في جزيرة أواهو، كما ذكرت وزارة النقل في هاواي ووسائل اعلام محلية.

ولم ينج اي من ركابها.

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وأكد المسؤول عن فرق الاطفاء في هونولولو مانويل بي نيفس أن لا ناجين. وتحطمت الطائرة لدى اقلاعها في الساعة 6,30 (4,30 ت غ) وفقا لقناة "هاواي ناو" الاخبارية المحلية.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد من حطام الطائرة.

ووفقا لموقع التلفزيون تستخدم هذه الطائرة في عمليات القفز بالمظلات.

وقال رئيس بلدية هونولولو كرك كولدويل في تغريدة إنه "يتابع عن كثب" التطورات و"أن صلواتنا مع عائلات وأصدقاء الضحايا". 
                

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