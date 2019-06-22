ائتلاف دعم مصر يعلن موافقته على الموازنة العامة: تؤكد سيرنا بالطريق الصحيح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب ممثل ائتلاف دعم مصر بجلسة البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، موافقة الائتلاف على مشروع الموازنة، لافتا إلى أن المؤشرات الاقتصادية التى تضمنها المشروع تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح. ‌ ‌ ‌ وأكد سالم، أن ائتلاف دعم مصر ينظر للموازنة العامة للدولة منظور سياسى اقتصادى اجتماعى، مشيرا إلى أن انخفاض معدلات العجز الكلى وتحقيق فائض أولى يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح. ‌ ‌ ‌ وأشار سالم إلى تحقيق الحكومة لأهداف خطة التنمية الاقتصادية ودور الموازنة العامة فى ذلك، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات المؤداة للمواطنين، والتركيز على كفاءة الإنفاق العام بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد. ‌ Advertisements ‌ ‌ وأضاف أن أعضاء ائتلاف دعم مصر اهتموا بقضايا النقل والإسكان والصحة والتعليم، لافتا إلى أهمية تبنى العائد من الإنفاق العام وليس حجم الإنفاق، موضحا أن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات فى هذا الصدد وانعكاسه على المواطنين والشارع، مشيرا إلى أهمية وجود منظومة واضحة لمتابعة تقييم الأداء المالى للحكومة بشكل دورى. ‌ ‌ ‌ جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020. ‌ ‌ ‌

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