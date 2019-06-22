شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحدد قواعد حديث النواب فى الموازنة العامة للدولة 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، نظام وقواعد الحديث لجميع أعضاء البرلمان فى مشروع موازنة الدولة والخطة للعام المالى 2019/2020، بحيث يتحدث كل ممثلى الهيئات البرلمانية وروؤساء اللجان لمدة لا تتجاوز 5 دقائق، على أن يُخصص لكل عضو من أعضاء المجلس مدة لا تزيد على 3 دقائق.

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وقال عبد العال، خلال الجلسة العام الصباحية المنعقدة اليوم السبت، إنه لن يتم نظر أى بيان عاجل خلال المدة المحددة لمناقشة تقرير تقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثانى منها (2019 / 2020)،ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2019 / 2020.

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وأضاف عبد العال، أن المناقشات ستجرى بواقع حديث ممثل لأحدى الهيئات البرلمانية يلية رئيسًا للجنة نوعية، ثم 3 برلمانيين، على أن يتحدث ممثلى الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان طبقا لاختيارتهم أما المنبر أو اماكنهم، وباقى الاعضاء من اماكنهم.

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وشدد رئيس البرلمان، على ضرورة عدم الحياد عن السياسيات والمحاور التى بنيت على أساسها خطة الدولة للعام المالى 2019/2020، وعدم تكرار الحديث فى المناقشات.

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ووجه عبد العال، فى كلمته الشكر إلى الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة على جهودهم فى مناقشة مشروعات القوانين وأخرها المشروعات الخاصة بالموازنة.