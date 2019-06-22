شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يستقبل جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق.

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رحب الدكتور عبد العال فى بداية اللقاء برئيس الجمعية الوطنية التنزانية والوفد المرافق له، مشيدًا بالروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، والتى تعود إلى عصر الزعيمين جمال عبدالناصر وجوليوس نيريرى واللذين كانا لهما دورًا محوريًا فى معارك التحرير الوطنية للدول الأفريقية من الاستعمار.

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وأشار عبد العال، إلى أن البلدين يحتفلان بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس العلاقات المصرية التنزانية، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال هذه الفترة، والتى تمثل الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى للقيادة السياسية فى البلدين أحد أبرز مؤشراته.

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أشاد الدكتور على عبدالعال بالعلاقات المصرية التنزانية على المستوى البرلمانى مشيرًا فى ذلك إلى تشكيل جميعة الصداقة البرلمانية المصرية التنزانية بين مجلس النواب المصرى والجمعية الوطنية التنزانية، والتى بدورها تشكل جسرًا يعزز من التواصل بين برلمانى البلدين الشقيقين وآلية حوارية بناءة نتبادل من خلالها الأراء إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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وعلى مستوى العلاقات المصرية التنزانية، أكد الدكتور على عبد العال حرص الدولة المصرية على بناء الكوادر الوطنية التنزانية فى كافة المجالات، وكذلك حرص الشركات المصرية على الاستثمار فى مجال البنية التحتية التنزانية، مشيرًا فى هذا المجال إلى فوز تحالف شركتى المقاولين العرب والسويدى إلكتريك المصريتين بعقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجى" لتوليد الطاقة الكهرومائية.

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من جانبه، أعرب جوب ندوجاى رئيس الجمعية الوطنية التنزانية عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال التى وجدها والوفد المرافق منذ بدء زيارتهم لمصر، مشيرًا للعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين والكفاح المشترك للتحرر من الاستعمار فى الماضى.

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وأشاد، بالزخم الذى تشهده العلاقات حاليًا خاصة على مستوى القيادة السياسية للبلدين مشيرًا إلى أنه يحمل رسالة من رئيس الجمهورية التنزانى إلى رئيس الجمهورية تتعلق بسبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.