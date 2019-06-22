شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتسهيل إجراءات إنشاء مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم السبت، برئاسة النائب بدوى النويشى وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب نبيل شاهين عن محافظة المنوفية.

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وانتقد النائب نبيل شاهين مقدم الطلب رفض وزارة الموارد المائية والري تخصيص أو تجديد حق الانتفاع لمدة 25 عاماً لقطعة أرض منافع نهر النيل بصنصفط مركز منوف محافظة المنوفية أو الاستغناء عنها لصالح المحافظة لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام عليها لخدمة المواطنين، بالرغم من إتباع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذا الغرض، وتوصية معهد بحوث النيل فنياً بالموافقة علي إقامة المشروعات المطلوبة مع وضع أي قيود مطلوبة تضمن استخدامها في النفع العام فقط.

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وتابع: "الأرض مقام علي جزء منها مدرسة مرخصة من حماية النيل 2004 والجزء الآخر مخصص حق انتفاع عشرة سنوات لمركز شباب صنصفط، ولكنه عبارة عن أرض دون مباني، وقد جاءت ردود بأن الأرض خارج خط التهذيب"، مطالباً باستكمال مركز الشباب لحاجة شباب القرية له.

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وأشار النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة، إلي صدور قرار من وزارة الري برفع قيمة حق الانتفاع علي الأرض الزراعية، وقال إن مراكز الشباب لها جدول بقيمة إيجارية جديدة لحق الانتفاع، لن يستطيع أحد تحمله.

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فيما أشار أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، إلي اهتمام رئيس الجمهورية بالشباب، وقال إن القري والمراكز يخرج منها مواهب مثل محمد صلاح الذي لم يكن في نادي مثل الأهلي أو الزمالك، وأكد تضامنه مع طلب النائب وأهالي صنصفط في إنشاء مركز الشباب.

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بدوره، قال السيد صبحى مدير الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، إن خط التهذيب من الطبيعي أنه وهمي، مؤكدا أن أرض مركز الشباب حالياً مستحدثة كملاعب فقط ويمكن أن يتقدم النائب للحصول علي قرار ١٣/٨٣ من رئيس الوزراء بأن تستثني للإنشاء.

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وأشار إلي أن الترخيص بحق الانتفاع 10 سنوات ويتم زيادة مقابل الانتفاع تدريجياً ، وأكد أن المادة 9 من قانون الري والصرف نصت علي أن الترخيص لا يزيد علي مدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبذلك فكرة مقابل انتفاع لمدة 25 عاماً تحتاج لتعديل تشريعي.

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وأشاد النائب محمد الحسيني بدور القوات المسلحة والشرطة ورئيس الوزراء ووزارة الشباب في نجاحهم في إظهار بطولة إفريقيا بهذا الشكل.

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وفي تعقيبه علي طلب الإحاطة، قال إن خط التهذيب هو سبب المشاكل ، مطالباً بتشكيل لجنة لزيارة مركز صنصفط ومعاينته علي الطبيعة وإعداد محضر من المتخصصين إذا تبين عدم وجود خط التهذيب، كما طالب بنقل ولاية الأرض، وذلك من خلال مذكرة من رئيس الوزراء لوزير الري.

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وتابع الحسيني: "لابد من الاهتمام بالشباب من خلال مراكز الشباب"، مستشهداً باللاعب محمد صلاح ونجاحه الذي غير مفهوم العالم الغربي عن الشعب المصري، علي حد قوله.

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وعقب اللواء حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية بأنه يؤيد إنشاء مركز الشباب، لأنه له أبعاد أخري يجب مراعاتها.

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وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بالنزول علي أرض الواقع، وذلك بحضور معهد بحوث النيل، وتضمين تقريرها الفني، علي أن تتولي وزارة التنمية المحلية التنسيق مع كافة الجهات المعنية، ويتم الانتهاء بتقرير ورفعه لرئاسة الوزراء ليصدر قرار لوزير الري بنقل الولاية لوزارة الشباب.