شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان توصى بسرعة حل مشكلة "إسكان الأوقاف" فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النولب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة بشأن المطالبة بإقامة مركز شباب على أربعة أفدنة تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بجوار نادى الزرقا الرياضى من الناحية الشرقية بفارسكور – دمياط.

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وقال النائب سمير موسى، مقدم طلب الإحاطة، إنه يوجد أربعة أفدنة مجاورة لنادى الزرقا الرياضى من الناحية الشرقية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، ونظرا لعدم وجود مركز شباب بمركز ومدينة الزرقا بالكامل لمساعدة الشباب على مزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والوطنية، حيث أن مركز الشباب هو المتنفس الوحيد للشباب وإخراج طاقاتهم، وأن نادى الزرقا ضاق على الشباب ولم يعد كاف نظرا للكثافة السكانية.

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وعقب سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف، مؤكدا أن الهيئة ليس لديها مانع من الاستبدال بعد صدور قرار مجلس الإدارة، وتماشيا مع الخطة التنموية للدولة للنهوض بالرياضة ودعم الشباب.

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كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، بشأن الإجراءات التى تقوم بها هيئة الأوقاف المصرية بخصوص العمارات السكنية القديمة الكائنة بميدان المحطة بمدينة قنا، وانتقد مقدم الطلب تقاعس هيئة الأوقاف عن تنفيذ توصية اللجنة اللجنة الدينية التى زارت محافظة قنا فى شهر فبراير الماضى لحل المشكلة، وكانت هناك توصية بتشكيل لجنة فنية بخصوص هذه المشكلة، وطلب بإنصاف المواطنين ومنحهم حقوقهم.

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ودعا الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، هيئة الأوقاف إلى حل المشكلة، ووعد بأن اللجنة لن تتركها بدون حل، قائلا: "لا نقبل الظلم لأحد، ولا نقبل أن يتم تضييغ حق ومال الوقف، ولابد أن تسرع هيئة الأوقاف فى حل هذه المشكلة التى لا تحتاج لتشكيل لجنة أو خلافه، وسيكون هناك اجتماع لاحق لمعرفة الإجراءات المتخذة".

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فيما قال سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف: "نحن ملتزمون بحل المشكلة بسرعة، وعلى استعداد لوقف اتخاذ الإجراءات القانونية".