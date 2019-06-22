قيادى بالمعارضة التركية: نتائج انتخابات بلدية إسطنبول غدا محسومة لصالحنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيز شام أوغلو، القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن انتخابات بلدية إسطنبول التى من المقرر أن تعقد غدا الأحد ستكون محسومة لصالح مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم.
وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، لـ"الخليج 365"، أن الناخب التركى فى مدينة إسطنبول يعرف خياره جيدا، ولعل الجميع يعلم المرشحين المتنافسين على رئاسة المدينة التركية جيدا، وستكون نتائج الانتخابات مفاجئة للجميع.
وكانت نتائج استطلاع الرأى الأخير، أوضحت أن مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض أكرم إمام أوغلو تقدَّم على مرشح العدالة والتنمية ورئيس البرلمان السابق بن على يلدريم، بخمس نقاط، واجرى استطلاع الرأى فى الفترة بين 17-19 يونيو فى مناطق مختلفة من إسطنبول، بمشاركة 1.500 شخص، عن طريق الاتصالات الهاتفية.
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