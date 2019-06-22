شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: الوفد سيروج للبطولة الإفريقية فى مختلف دول العالم تشجيعا للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أن نجاح الكرنفال الكروى فى انطلاق بطولة الأمم الأفريقية بمثابة انطلاقة المصرية الجديدة، للتواصل بالخارج وإظهار مصر من الداخل كفرصة عظيمة يجب استغلالها للترويج للسياحة المصرية.

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وأضاف أبو شقة فى بيان له اليوم، أن هناك خطة بالحزب عن طريق ممثليه بكافة دول العالم، سيعمل من خلالها على التواصل بالخارج وعرض كيفية التنظيم وتصوير الاستعدادات للبطولة وكيفية استقبال الوفود.

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وشدد رئيس الوفد، أن هذه البطولة تعد الاولى على مستوى القارة من حيث الجماهير والاستعدادت والتنظيم، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى لها اهتماما مباشراً ويتابع جميع الاستعدادات.