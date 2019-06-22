بالصور.. لجنة تعاين موقع تطوير ممشى "أهل مصر" في مدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد: تفقدت لجنة مشكلة من الإسكان ومدينة طور سيناء، والطرق، اليوم السبت، المواقع المراد تطويرها ورفع كفاءتها بطول كورنيش المدينة الطور لوضع الخطة اللازمة لهذا الغرض. ضمت اللجنة أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء والمهندس ممدوح المحمدي، مدير مديرية الطرق وعدد من مهندسي المديريات المعنية. Advertisements وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور إنه سيجرى إنشاء ممشى سياحي يليق بمواطني المدينة سيطلق عليه اسم "أهل مصر". وأضاف أنه من المقرر أن يزود الممشى بكافة الإمكانيات والوسائل لراحة المواطنين وزائري المدينة. وأكد أنه سيجرى البدء في تنفيذ الممشى السياحي فور الانتهاء من التصميمات ووضع خطة ومراحل التنفيذ.

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