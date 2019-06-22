محافظ السويس يتسلم "بطاقة المشجع" من اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد: قدم عزالدين أحمد، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة بطولة الأمم الأفريقية بالسويس، كارت المشجع للواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم. وكان اللواء عبد المجيد صقر، عقد اجتماعا مع اللجنة المنظمة للبطولة في السويس، بحضور مدير الشباب والرياضة، لمناقشة الاستعدادات الفنية والترتيبات لبدء المباريات باستاد السويس الرياضي الاثنين.

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