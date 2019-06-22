ترامب: لست في عجلة من أمري بشأن إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أوقف الهجوم على إيران لأن الرد لم يكن ليأتي متناسبًا مع إسقاط طائرة مسيرة غير مأهولة.
وأعلن، في تصريحات صحفية: ”لست في عجلة من أمري بشأن إيران“، مضيفًا: ”فرضنا مزيدًا من العقوبات على إيران ليلة أمس“.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى ”أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية أبدًا.. وأمريكا خططت لضرب ثلاثة مواقع مختلفة ردًا على إيران لكن تم إبلاغه بأن 150 شخصًا سيلقون حتفهم“
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