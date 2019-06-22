أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة المشرفة على انتخابات الرئاسة أن نسبة المشاركة بلغت 7ر30% بعد خمس ساعات من بدء التصويت الذي سيتواصل لسبع ساعات أخرى.

وأكدت اللجنة - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن عملية الانتخابات تسير بطريقة سلسلة وسريعة عكس الانتخابات السابقة.

وقد توجه الناخبون الموريتانيون ابتداء

من السابعة صباحا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 6 مرشحين على أصوات 5ر1 مليون نسمة موزعين على 3 آلاف و870 مكتبا انتخابيا في المحافظات الموريتانية الـ 15.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 ساعات من بدء انتخابات الرئاسة الموريتانية .. نسبة المشاركة 7ر30% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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