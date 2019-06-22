مصرع 7 أشخاص في انهيار مبنى قيد الإنشاء بكمبوديا

لقى سبعة أشخاص حتفهم عندما انهار مبنى قيد الإنشاء في كمبوديا في وقت مبكر يوم السبت.

وبحسب وكالة "رويترز"، يكافح رجال الإنقاذ للوصول إلى العشرات من

العمال المفقودين الذين يُخشى أن يكونوا محاصرين تحت جبل من الصلب الملتوي والأنقاض.وأصيب 22 شخصًا في إنهيار المشروعالصيني المؤلف من سبعة طوابق في مدينة سيهانوكفيل الساحلية، غرب العاصمة بنوم بنه.وقال أعر سارويون، المتحدث باسم مقاطعة برياه سيهانوك، إن ما يزيد عن 30 شخصًا ما زالوا مفقودين ويخشى أن يكونوا محاصرين بالداخل.