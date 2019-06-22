ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران، وذلك عقب إسقاط طهران أول أمس الخميس طائرة أمريكية بدون طيار فوق مضيق (هرمز).
وأوضحت ميركل حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليومالسبت، أنه سيتم مناقشة قضية إيران على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في اليابان في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويأتي هذا بعدما عدل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن
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