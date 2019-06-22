ميركل: يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في كلمة لها اليوم خلال تجمع سنوي للكنائس البروتستانتية، إنه يجب التوصل إلى حل سياسي لأزمة إيران.
وأشارت المستشارة، إلى أن على المجتمع الدولي أن يسعى للتوصل إلىحل سياسي لأزمة إيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ألغى ضربة عسكرية مقررة ضد إيران، بعد قيام الأخيرة بإسقاط طائرة أمريكية
وأضافت ميركل، أن قضية إيران ستخضع للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ هذا الأسبوع في اليابان، وإن كان ذلك على مستوى المحادثات الثنائية.
وقالت لدى تعليقها على الأزمة الإيرانية - الأمريكية: "ينبغي أن يكون هناك حل سياسي (بشأن إيران) وهذا ما نعمل على تحقيقه".
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