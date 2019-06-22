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الكويت تدين بشدة التفجير الانتحاري بشرقي بغداد

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم السبت، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للتفجير الانتحاري الذي وقع أمس الجمعة شرقي العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
جاء ذلك خلال برقيتي عزاء بعث بهما أمير

الكويت إلى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي، أعرب فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الانتحاري.
وشدد أمير الكويت على وقوف بلاده إلى جانب
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العراق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره..سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ببرقيات عزاء مماثلة إلى الرئيس العراقي ورئيس الوزراء عبدالمهدي.
 
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