قطاع السفر الروسي يحتج على قرار الكرملين منع السفر إلى جورجيا

احتج قطاع السفر في روسيا السبت، على قرار الكرملين تعليق الرحلات إلى جورجيا، معتبراً أن دوافع هذه الخطوة سياسية ولا تتعلّق بمخاوف على السلامة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الجمعة، مرسوماً يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا ابتداء من 8 يوليو، رداً على تظاهرات مناهضة للحكومة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

واندلعت التظاهرات في هذا البلد المجاور لروسيا احتجاجاً على إلقاء نائب روسي خطاباً في البرلمان في تبيليسي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الكرملين إن حظر الرحلات يهدف إلى "ضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأنشطة الإجرامية وغيرها ومن الأنشطة غير القانونية". وأكد أنه تم تعيين قوة عمل من أجل تنسيق إعادة الروس من جورجيا.

وخاضت روسيا وجورجيا حرباً قصيرة إنّما دامية في عام 2008، ولا يزال التوتر شديداً بين الحكومتين.

وباتت جورجيا المشهورة بمنتجعاتها على البحر الأسود ومطبخها الوطني، مقصداً أساسياً للسياح الروس في السنوات الأخيرة، إذ زارها أكثر من 1,3 مليون روسي العام الماضي.

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ويتوقع أن يضر قرار الكرملين الذي يأتي في ذروة الموسم السياحي بقطاع السفر في البلدين، وأن يشكل مصدر إزعاج كبير للسياح الروس.

وقال مدير شبكة "بينك إلفانت" لوكالات السفر والسياحة ألكسان مكرتشيان في بيان، إن "السياحة إلى جورجيا كانت في صعود، والقرار صدم القطاع بأكمله".

وامتنعت المتحدثة باسم اتحاد السياحة الروسي إيرينا تيورينا عن التعليق على مسائل اعتبرتها سياسية. لكن هناك إجماع عام في القطاع على أن جورجيا ليس مقصداً خطراً، وفق المتحدثة.

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وسبق أن علّقت موسكو الرحلات إلى جورجيا خلال فترات التوتر في أكتوبر 2006 وفي أغسطس 2008، بعد اندلاع حربٍ لخمسة أيام بين البلدين حول منطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليتين.

وكتب زعيم المعارضة ألكسي نافالني على تويتر "بوتن قرر معاقبة جورجيا لأنها تشهد احتجاجات في الشارع".