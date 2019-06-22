شركات طيران هندية تتفادى جزءاً من مجال إيران الجوي

قالت المديرية العامة للطيران المدني في الهند في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، إن كل شركات الطيران الهندية قررت وبالتشاور معها تفادي جزء من المجال الجوي الإيراني لضمان سلامة الرحلات الجوية والركاب. اقرأ أيضاً... "الاتحاد للطيران" تعلق عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان وأضافت المديرية أن كل شركات الخطوط الجوية الهندية ستحول مسار الرحلات وفقاً لذلك.

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