قتلى وجرحى في غارات جوية على إدلب

قتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، اليوم السبت، إثر غارات جوية لسلاح الجو السوري، في شمال غرب سوريا الذي يتعرض لقصف مكثف حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن الغارات الجوية التي نفذها النظام السوري على محافظة إدلب ، تسببت أيضاً في إصابة حوالي عشرين شخصاً بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

وكثف النظام السوري منذ أواخر إبريل استهدافه لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، وهي المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام الإرهابية.

وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن من بين القتلى "طفلان قتلا على أطراف بلدة معرة النعمان وهما شقيقان يعملان في موقف للسيارات تم استهدافه عمداً".

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وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المسلحة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وترفض فصائل معارضة الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها في جزء كبير من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة حيث تتواجد كذلك فصائل مسلحة أخرى أقلّ نفوذاً.

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وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن التصعيد في منطقة إدلب، التي يقطنها ثلاثة ملايين شخص، قد يثير واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011.

وبحسب المرصد الذي يتّخذ مقراً له في بريطانيا فإنّ القصف السوري على هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة أسفر منذ نهاية إبريل عن مقتل أكثر من 460 مدنياً.

كما أسفر القصف عن تضرّر 23 مستشفى ودفع أيضاً 330 ألف شخص للنزوح إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفقاً للأمم المتحدة.