أميركا تستعد لموجة توقيف عائلات مهاجرين

تعد الولايات المتحدة لتوقيف 2000 مهاجر غير شرعي موجودين في البلاد في إطار عائلات، ويمكن أن تنطلق هذه العملية ابتداء من الأحد.

وكان الرئيس دونالد ترامب تعهد الاثنين بأن تبدأ شرطة الهجرة الأسبوع المقبل بطرد "ملايين" المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الولايات المتحدة. ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقد يُستهدف المهاجرون الذين يفشلون في حضور جلسات المحكمة أو يتلقون إشعارات الإخلاء، في منازلهم أو أماكن عملهم.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن وزير الامن الداخلي بالوكالة كيفين مكالينان متردد في بعض جوانب العملية.

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وأشار إلى مخاطر تفريق العائلات، إذا كان الأطفال في وضع قانوني، ولكن ليس والديهم على سبيل المثال.

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وقد جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية واحدة من أهداف رئاسته. وفي ربيع 2017، أعلنت إدارته سياسة "عدم التسامح أبداً" على الحدود مع المكسيك، وهذا ما أدى إلى فصل مئات العائلات.

وتسببت المآسي التي عانت منها هذه العائلات، بردود فعل حادة حتى في صفوف الجمهوريين، وأمر ترامب في يونيو 2017 بوضع حد لها.