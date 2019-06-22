البيت الأبيض: تعيين مارك إسبر وزيراً للدفاع

أعلن البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

ويأتي تثبيت إسبر، على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترامب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

وإسبر، الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب الثلاثاء، وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس، إثر استقالة الأخير في ديسمبر.

ووقع اختيار ترامب على إسبر ،بعد أن قرّر وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، لدواع عائلية، التخلّي عن آلية المصادقة على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع.

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وأتى تعيين إسبر وزيراً أصيلاً للدفاع قبيل رحلته المقرّرة إلى بروكسل، لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وإسبر هو ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط.

واستقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال جيم ماتيس، من منصبه في ديسمبر الماضي.