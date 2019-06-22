قائد القوة الجوية بإيران: من المحتمل أن يكون اختراق مجالنا الجوي خطأ فرديا

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أكد قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني العميد علي حاجي زادة أنه من المحتمل أن يكون تجاوز المجال الجوي الإيراني خطأ فرديا من أحد الجنرالات الأمريكيين لكنه إذا تكرر سيقابل برد مماثل.
ونقلت وكالة إرنا عن حاجي زادة قوله، اليوم السبت “نحن في القوات المسلحة الإيرانية والشعب الإيراني لا نرحب بالحرب، لكننا جاهزون للدفاع عن البلاد”، متابعا “العمل الأمريكي كان مخالفا للقوانين والمواثيق الدولية ونحن قمنا بوظيفتنا القانونية بإسقاطنا الطائرة المسيرة الأمريكية”.
وأضاف حاجي زادة “من المحتمل أن يكون تجاوز مجالنا الجوي خطأ فرديا من أحد الجنرالات الأمريكيين.. تكرار خطأ انتهاك سيادتنا سيقابل برد مماثل لإسقاط الطائرة المسيرة ولسنا بحاجة لمعرفة تكنولوجيا الطائرة المسيرة التي قمنا بإسقاطها”.
وأعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، يوم الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز “غلوبال هوك”، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.
يشار إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم أمس الجمعة، أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكنه قرر إيقاف الضربات قبل موعدها بـ10 دقائق بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.
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