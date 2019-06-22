كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديباجي يكشف لـ"الخليج 365"خطة أردوغان للبقاء في السلطة التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، اليوم، على التصريحات الطائشة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد مصر والسعودية.

وأكد "ديباجي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكل يعلم أن الوضع في تركيا نتيجة سياسات أردوغان العدوانية والطائشة غير جيدة والأوضاع الاقتصادية في أسوأ أحوالها ، وأن أردوغان وحزبه لم يعد بمقدورهم البقاء في السلطة عن طريق الانتخابات الديمقراطية لذا أسس جيشًا خاصًا على غرار الحرس الثوري الإيراني وجيش إعلامي ليحميه تجاه أي خطر لأنه لا يثق بالجيش والأمن بعدما غدر بهما.

وأضاف المحلل السياسي السعودي، أن ما يفعله أردوغان وحالة السعار وجنون العظمة التي يعيشها وكل هذا الجنون والسعار المستمر للنيل من السعودية ومصر والإمارات ، لأنهم ببساطة هم القوى العظمى الإقليمية التي أفشلت أردوغان ومشروعة في المنطقة وفشل في مجاراة نفوذها ومرجعيتها السياسية والدينية، ومثلت شوكة في حلق "الخليفة العثماني" و أحلامه التوسعية.

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وأوضح أن أردوغان يحاول تصدير أزماته الداخلية للخارج ويحاول يتلاعب بالرأي العام بانتقاد الآخرين ، لهذا نلاحظ لاحظوا كمية إهمال الزعماء ( محمد بن زايد و محمد بن سلمان و عبدالفتاح السيسي) لنباح ذلك المفلس الذي يحاول أن يصدر أزماته ومصائبه إلى خارج بلاده، فمن لا قضية له و منبوذ، وسيحاول أن يختلق له قضية، وذلك لجذب انتباه العالم لقضايا منتهية فاشلة و جعلها قضايا رأي عام.

وتابع: "من يعتقد أن أردوغان يستطيع يثير الغبار حول حادثة‫ خاشقجي أو مرسي عليه أن يعي من تكون السعودية ومصر أننا وضعنا قضايا دول في الدرج ولَم نعيرها أي اهتمام ، فكيف بقضية شخصية يخضع أفرادها للمحاكمة أو موت شخص حكم عليه بالإعدام".

وحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإساءة لمصر والسعودية، عن طريق إطلاق تصريحات عنترية عن محمد مرسي العياط، والكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.