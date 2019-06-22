كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تحث على قمع المتطرفين اليمينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، أن الحكومة الألمانية "جادة جدًا" بشأن محاربة التطرف اليميني الذي يمثل "تحديًا كبيرًا لنا جميعًا" بعد قتل سياسي لديه آراء معادية للمهاجرين مسؤولًا إقليميًا من حزب ميركل، مضيفة بأنه "يجب محاربتهم من البداية دون أي تحريم".

وقد وصفت ميركل اغتيال والتر لوبكي، والذي تم العثور عليه مصابا بطلق ناري في رأسه في منزله في 2 يونيو، بأنه "ليس فقط عملًا شنيعًا، ولكنه يمثل تحدًيا كبيرًا لنا جميعًا للتحقق من موقف جميع المستويات (المجتمع) تجاه اليمين المتطرف".

كما تعهد وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، اليوم السبت باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم اليمينية المتطرفة التي قال إنها أصبحت "خطرًا حقيقيًا".

