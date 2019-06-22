كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: ميليشيا الحوثي تقطع الخط الرابط بين الضالع وإب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجّرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، جسر عبور في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي فجرت، جسراً في الخط العام بمنطقة "القراعية"، غرب مديرية قعطبة، والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب.

وأضافت المصادر أن الميليشيات المدعومة من إيران قطعت الخط العام في منطقة "سليم" غرب المديرية ذاتها، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية.

وكانت ميليشيا الحوثي، فجّرت خلال شهر رمضان الماضي، ثلاثة جسور، في منطقة "قردح"، في طريق مريس، وجسرين آخرين، في منطقتي "المعزوب" بمديرية قعطبة.

في ذات السياق، تمكنت قوات الجيش اليمني، السبت، من استكمال تحرير منطقة الدوير غرب مديرية قعطبة عقب هجوم واسع على مواقع ميليشيات الحوثي.

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وأفادت مصادر ميدانية أن السيطرة على منطقة الدوير قد يمهد الطريق لتحرير مناطق وقرى شليل وهجار وسليم غرب قعطبة من سيطرة جماعة الحوثي.

إلى ذلك، لقي 7 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 3 من القيادات مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني شرق تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام إن المواجهات أدت إلى مقتل قائد الميليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي" ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي في المواجهات المستمرة.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعاً للميليشيات وأحرقت طقماً عسكرياً وقُتل جميع من كانوا على متنه، واستعادت كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.