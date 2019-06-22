كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تطالب بـ "العدالة" لمسلمي الروهينجيا في قمة آسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين بن عبد الله، بأن مرتكبي أعمال العنف ضد الأقلية الميانمارية يجب "تقديمهم للعدالة" في محادثات مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا المجتمعين في مؤتمر في تايلاند.

وحسبما أورد موقع "تي أر تي وورلد" قال الوزير، اليوم السبت، إن مرتكبي أعمال العنف ضد أقلية الروهينجيا في ميانمار "يجب أن يقدموا إلى العدالة" في تعليقات حادة ألقيت في قمة إقليمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

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وأضاف "بن عبد الله"، في محادثات أجريت اليوم السبت، مع نظرائه في جنوب شرق آسيا، أنه دعا إلى تقديم "مرتكبي قضية الروهينجيا إلى العدالة".

كما قال أيضًا، إن إعادة الأقلية من مخيمات اللاجئين النتنة والمكتظة في بنجلاديش يجب أن تشمل جنسية الروهينجيا".