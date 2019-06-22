كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز الأمن الأوكراني يستعد لزيارة "زيلينسكي" للولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش رئيس جهاز الأمن الأوكراني بالإنابة، إيفان باكانوف، الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، خلال رحلته الأمريكية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان نشر على فيسبوك في 22 يونيو: "تم التركيز على إعداد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن العاصمة، والتي من المقرر أن تتم قريبًا بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وحسبما أوردت صحيفة "kyivpost"، يذكر البيان أيضًا أن "باكانوف" كرر: "السياسة الخارجية التي لا تتزعزع لأوكرانيا وتعميق تكاملها الأوروبي الأطلسي في اجتماع مع جورج كينت، نائب مساعد الوزير في المكتب الأوروبي والأوراسي في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار رئيس جهاز الأمن الأوكراني، إلى التزام الإدارة الأوكرانية الجديدة بمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما سيساعد أوكرانيا على الامتثال لأفضل المعايير الأوروبية.