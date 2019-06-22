كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق ينفي إجلاء أي أمريكي من قاعدة "بلد" الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني في العراق، العميد يحيى رسول، إجلاء أي أمريكي من قاعد "بلد" الجوية شمال العاصمة بغداد.

وقال العميد رسول للصحفيين: "ننفي الأنباء التي تتحدث عن إجلاء المقاولين الأمريكان أو أي أفراد آخرين من قاعدة بلد الجوية".

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وأضاف "إننا نحمي القواعد العسكرية العراقية لضمان سلامة مقاتلينا وسلامة المستشارين والمدربين من القوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى".

ويدرب الخبراء الأمريكيون العسكريين العراقيين في قاعدة "بلد" الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد.