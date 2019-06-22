كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الكندي يتودد المسلمين قبل الانتخابات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مسلمي بلاده للتصويت للحزب الليبرالي الذي يترأسه في الانتخابات العامة المتوقعة في أكتوبر المقبل.

وأكد ترودو في كلمة ألقاها على هامش مأدبة طعام أقامتها منظمة تعنى بشؤون المسلمين في كندا إنه "إذا كنا نريد أن تمضي كندا قدما وتنهض وتحتل المكانة التي تستحقها، فرجائي منكم أن تبذلوا قصارى جهدكم من أجل الانتخابات".

وشدد على أنه يحارب "الإسلاموفوبيا" دائما، مضيفا أنه لا يرغب في ذكر أو سماع هذه الكلمة أبدا في بلاده، كما أكد أنه لن يسمح لتعرض أي مجتمع للظلم أو إخضاع أفراده لمعاملة مواطنين من الدرجة الثانية.

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واختتم ترودو كلمته بالقول: "لا أقول لكم صوتوا لحزبي فقط، بل أخبروا إخوانكم المسلمين الذين يصوتون لحزب المحافظين بأن يقوموا بواجبهم".

وحسب المسح الوطني للأسر الكندية لعام 2011، فإن عدد المسلمين في كندا بلغ مليونا و53 ألفا و945 نسمة، أي حوالي 3.2 بالمئة من السكان، ما يجعل المسلمين الأكثر عددا بين أتباع العقائد والديانات غير المسيحية.

جدير بالذكر أن كندا ستشهد الانتخابات البرلمانية في 21 أكتوبر المقبل لاختيار 338 نائبا في البرلمان الاتحادي.