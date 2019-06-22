كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت مضادات الدفاع الجوي السوري طائرة مسيرة بعد اقترابها من محيط مطار حماة العسكري، قادمة من مناطق سيطرة "جبهة النصرة" وحلفائها بالريف الشمالي للمحافظة.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن رشاشات "م ط" المكلفة بحماية مطار حماة العسكري أسقطت طائرة مسيرة مذخرة بـ ١٠ صواريخ مليئة بمواد شديدة الأنفجار ويبلغ طول جناحيها نحو 1.5 مترا.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش السوري تمكنت من كشف طائرة مسيرة تحاول الاقتراب من مطار حماه العسكري، ليتم التعامل معها عبر المضادات الأرضية، مؤكدا إسقاطها في محيط المطار دون إحداث اي أضرار.

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وأضاف المصدر أن الكشف على الطائرة أظهر أنها معدلة محليا وتحمل 10 صواريخ تحوي مواد شديدة الانفجار، كما أنها مزودة بنظام تصوير وبتقنية (GPRS) التي تستخدم الموجات الراديوية للشبكات المحمولة، بالإضافة إلى نظام إطلاق آلي للصواريخ.

وقامت وحدات الهندسة بتفكيك الطائرة والكشف عنها بشكل كامل للوقوف بدقة على مواصفاتها.