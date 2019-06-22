كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: يجب على باكستان الحد من إساءة استخدام قوانين التكفير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي باكستان على بذل المزيد من الجهد لوقف إساءة استخدام قوانين التكفير بعد الإفراج عن آسيا بيبي التي نجت من عقوبة الإعدام في قضية أثارت التدقيق الدولي.

وفي تقرير سنوي عن الحرية الدينية الدولية، قدّر بومبيو أن أكثر من 40 آخرين يقضون عقوبات بالسجن المؤبد أو يواجهون الإعدام بسبب التكفير في باكستان.

وقال بومبيو: "نواصل الدعوة إلى إطلاق سراحهم ونشجع الحكومة على تعيين مبعوث لمعالجة مخاوف الحرية الدينية".

ومشكلة التكفير مثيرة في باكستان حيث أدت مجرد مزاعم إلى حدوث عمليات قتل، رغم أن الناشطين يقولون إن العديد من الحالات تنبع من خلافات شخصية.