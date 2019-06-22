وزارة التعليم تكشف حقيقة تخفيض عتبة النجاح في الدورة الإستدراكية للباكالوريا

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إصدارها أي قرار بتخفيض عتبة النجاح في الدورة الإستدراكية لإمتحانات الباكالوريا، بخلاف ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت مصادر مسؤولة في الوزارة، “لليوم 24″، أن البلاغ الصحفي الذي تم ترويجه بهذا الشأن بلاغ “مفبرك” ولا أساس له من الصحة.

نشطاء مواقع التواصل كانوا قد تداولوا “بلاغا” زُعِمَ أنه صادر عن قطاع التربية الوطنية بالوزارة، وتحدث عن تخفيض عتبة النجاح بالدورة الإستدراكية التي ستجرى شهر يوليوز المقبل إلى 7/20، معتبرا أن هذا القرار جاء “بسبب انخفاض نسبة النجاح في الدورة العادية غلى نسبة 31.4 بالمائة”.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها قررت تقديم موعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا- دورة يونيو 2019، إلى غد الأحد23 يونيو2019، بدل يوم الأربعاء26 يونيو 2019.

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وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار جاء بعد تيسيير عملية التصحيح، بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة “T”aalim.maالخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، وعبر موقع “ترشيحات” بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارةwww.men.gov.ma.

وأكدت الوزارة، أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها، من مسطحة إلكترونية وموقع “ترشيحات”.